Кадыров заявил о взятии Камышевахи

Глава Чечни Кадыров заявил о завершении взятия под контроль Камышевахи в ЛНР

Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от украинских военных. Об этом во вторник, 14 июня, в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также глава республики отметил, что чеченские бойцы с пониманием и сочувствием относятся к мирному населению, эвакуируют людей и оказывают им возможную помощь.

«Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации. Я благодарю Замида Чалаева и весь личный состав полка за превосходную работу!» — добавил политик.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с взятым в плен украинским военнослужащим, который выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами». Глава Чечни посоветовал тем, кто воюет на стороне Киева, одуматься и встать рядом с людьми, которые хотят защитить украинцев от порабощения Западом.