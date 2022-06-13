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Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами

Глава Чечни Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с взятым в плен украинским военнослужащим, который выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами».

«"Никогда не воюйте с чеченцами!" — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров.

Он посоветовал тем, кто воюет на стороне Киева, одуматься и встать рядом с людьми, стремящимися защитить украинцев от
порабощения странами Запада.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил западные СМИ в том, что те не освещают обстрел украинскими военными родильного дома в Донецке, при том, что активно писали про удары по роддому в Мариуполе.

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Марина Совина
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