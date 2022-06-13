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Западные СМИ обвинили в отсутствии реакции на обстрел роддома в Донецке

Дипломат Полянский обвинил западные СМИ в отсутствии реакции на обстрел роддома в Донецке
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter обвинил крупные западные СМИ в отсутствии реакции на обстрел украинскими военными родильного дома в Донецке.

«Где реакция западных СМИ? Всех этих BBC, Reuters, AFP и других, которые кричали об ударе по роддому в Мариуполе, где украинские националисты оборудовали свои огневые позиции? Украина намеренно наносит удары по гражданским лицам. Услышим ли мы хоть слово осуждения?» — написал российский дипломат.

Ранее пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сделал заявление после обстрелов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что организация призывает все стороны, участвующие в боевых действиях на Украине, соблюдать международное право и обеспечивать безопасность гражданского населения.

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Марина Совина
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