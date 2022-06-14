Племяннику Кадырова вручили меч с изображением Сталина

Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров получил памятный меч с изображением Сталина

Племянник главы Чечни и мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров к годовщине победы в Великой Отечественной войне получил памятный меч с изображением Иосифа Сталина. Видео опубликовала ЧГТРК «Грозный», на это обратило внимание издание «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Мероприятие прошло в зале Славы Музея Победы на Поклонной горе, торжественную церемонию вела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Грозный оказался в числе 45 городов Воинской славы, которому передали памятный «Меч Победы» на вечное хранение.

На клинке, помимо Сталина, также изображены маршалы Советского союза и ордена Победы и Отечественной войны. Мечи также получили Владикавказ, ингушский Малгобек и Нальчик.

Многие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы, подверглись массовым депортациям при Сталине. По его указу 23 февраля 1944 года в Киргизию и Казахстан начался вывоз около полумиллиона чеченцев и ингушей якобы из-за сотрудничества с нацистами. По оценкам историков, от тяжелых условий в местах переселения погибли десятки тысяч человек. Вернуться на родную землю людям разрешили только в январе 1957 года.