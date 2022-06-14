Голосовавшего за признание ЛНР и ДНР депутата назвали предателем за посты о мире

На депутата Госдумы Матвеева пожаловались из-за его позиции по спецоперации на Украине

В комиссию по вопросам депутатской этики Государственной думы поступили жалобы от руководства Самарской областной думы и нескольких граждан на члена фракции КПРФ нижней палаты парламента Михаила Матвеева в связи с его активностью в регионе и публично высказанной позицией по специальной военной операции на Украине — за посты о мире голосовавшего за признание ЛНР и ДНР депутата назвали предателем. Об этом во вторник, 14 июня, пишет «Коммерсантъ».

В обращениях содержится адресованная депутатам и лидеру КПРФ Геннадию Зюганову просьба наказать Матвеева «по всей строгости», поскольку он, как отмечается, «высказывался против проведения специальной военной операции» на Украине.

В качестве примера в одном из обращений приводится февральское высказывание депутата о том, что «война должна быть немедленно прекращена» и что, голосуя за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), он «голосовал за мир, а не за войну».

В обращении и. о. спикера регионального законодательного собрания Марины Антимоновой указывается, что Матвеев «вмешивался в порядок проведения заседания» областной думы, «выкрикивая с места требования о предоставлении ему слова, выходя без разрешения к трибуне», в частности при обсуждении бюджетных поправок в ноябре 2021 года.

Отмечается, что сам Михаил Матвеев связывает данные обращения с намеченными на 2023 год выборами губернатора региона, а также со своей антикоррупционной деятельностью. При этом, по словам депутата, у руководства КПРФ претензий к нему нет. Это подтвердил пресс-секретарь лидера партии, депутат Госдумы Александр Ющенко, который связал нападки на соратника с тем, что тот активный и популярный политик.

Ранее председатель КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя заявления Матвеева о спецоперации, сказал, что тому лишь «надо разобраться до конца», отметив, что сам он тоже против войны, но «в данной ситуации те, кто поднял войну и каждый день обстреливал, они этот выбор сделали, поэтому их надо принудить к миру».