100-летняя юбилярша раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

Wigan Today: 100-летняя Глэдис Гест из Уигана назвала бренди секретом своего долголетия

Жительница Великобритании отпраздновала 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Wigan Today.

Глэдис Гест из города Уиган, графство Большой Манчестер, отпраздновала знаменательную дату в окружении родных и друзей. Женщина живет в собственном доме и до сих пор самостоятельно ходит за покупками. Причину своего долголетия юбилярша назвала соседке и подруге Мэнди Хьюитт. Оказалось, что все дело в любимом алкогольном напитке британки.

«Она мне сказала, что секрет ее долгой-долгой жизни заключается в том, что она каждый день добавляет чуточку бренди в чай за завтраком», — рассказала Хьюитт.

Гест всю жизнь провела в родном Уигане и вынужденно переезжала только в годы Второй мировой войны. Тогда она работала в Блэкпуле, графство Ланкашир, на заводе боеприпасов. Женщина занималась изготовлением бомб для бомбардировщиков «Веллингтон».

В конце 1940-х британка вышла замуж и стала матерью двоих дочерей. Сейчас у нее трое внуков и правнучка, которые вместе с родителями приехали поздравить бабушку и устроили для нее праздничную вечеринку.

Ранее сообщалось, что отметившая 100-летний юбилей жительница США рассказала о причинах своего долголетия. Джин Магнес из штата Пенсильвания уверена, что прожила так долго благодаря любимым орехам.