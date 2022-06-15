Украина столкнулась с проблемами в использовании западного оружия

FT: украинские войска не могут использовать западное оружие из-за отсутствия подготовки

Украинские войска столкнулись с проблемами в использовании оружия, которое поставляют западные страны, из-за отсутствия подготовки. Об этом рассказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, цитату приводит Financial Times (FT).

Уоллес добавил, что у ряда западных стран «мало чего осталось на полках» из собственных запасов оружия. В частности, не так давно Великобритания закупила у третьей страны несколько 155-миллиметровых гаубиц, которые затем отремонтировали и отправили на Украину.

Власти Великобритании изучают возможность передачи Украине дополнительных противокорабельных ракет, рассказал ранее Уоллес. Он добавил, что подготовка украинских войск так же важна, как и поставки вооружений, поскольку военные, находящиеся на востоке страны, «истощены».