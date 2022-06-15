Песков прокомментировал этапирование Навального в колонию строгого режима

Песков в ответ на вопрос о Навальном: Кремль не отслеживает местоположение осужденных

Кремль не занимается отслеживанием местоположения осужденных и этапирование их по разным учреждениям. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переводе Алексея Навального в колонию строгого режима, его цитирует РИА Новости.

«Отслеживание местоположения осужденных, этапирование их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативу Кремля», — сказал Песков. Он также подчеркнул, что Кремль не разделяет опасений по поводу местонахождения Навального.

Ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Сергей Яжан сообщил, что основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) этапировали в исправительную колонию №6 УФСИН России по Владимирской области.

До этого осужденный содержался в исправительной колонии №2 в Покрове.

В марте Лефортовский суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. В конце мая осужденный сообщил, что в отношении него возбуждено дело по обвинению в создании экстремистской группы, призывах к несогласованным митингам и разжигании ненависти к чиновникам. Наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы.