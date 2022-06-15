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Россиянина задержали за зарезанного в ходе ссоры брата

В Ступино задержали зарезавшего брата ранее судимого 52-летнего россиянина

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Московской области ранее судимого 52-летнего уголовника задержали за убийство 45-летнего брата. Об этом в среду, 15 июня сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 13 июня в городе Ступино. Во время застолья братья поругались и обвиняемый, выхватив нож, нанес младшему родственнику несколько ножевых ранений в область груди и рук. От кровопотери и полученных травм жертва расправы скончалась на месте.

Испугавшийся ответственности уголовник сбежал с места преступления, тело погибшего позже было обнаружено родственницей, которая сообщила о случившемся в полицию. В ходе следствия брата жертвы задержали. На допросе он полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Владимир Седов
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