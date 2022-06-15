Кремль вспомнил «симптомы» обострения отношений на встрече Путина с Байденом

Кремль вспомнил «симптомы» обострения отношений с Западом на встрече Путина с Байденом

Симптомы обострения отношений с Западом, которое наблюдается в настоящее время, были заметны еще во время встречи президента России Владимира Путина с лидером США Джо Байденом, которая состоялась летом 2021 года в Швейцарии. Об этом вспомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 15 июня, РИА Новости.

«Мир уже тогда ощущал, были видны невооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас», — заявил он, комментируя реплику журналиста о том, что на саммите в Женеве предстоящий 2022 год виделся совсем иным.

Представитель президента России добавил, что теперь вряд ли возможно возвращение к духу саммита президентов России и США в Женеве.

«Вряд ли мы можем, видя то, что происходит сейчас, предаваться прежним надежам. Могут быть новые надежды, и это уже будет совсем другой режим общения», — констатировал Песков.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена состоялись в Женеве на вилле Ла Гранж 16 июня 2021 года. Президенты общались три часа. Как тогда сообщалось, по итогам встречи была достигнута договоренность о совместной работе Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.