В Карачаево-Черкесии за девять лет втрое выросло число занимающихся спортом

В Карачаево-Черкесии за девять лет втрое выросло число занимающихся спортом жителей

С 2012 года число жителей Карачаево-Черкесии, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось более чем втрое — с 68 тысяч до 224 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«В Карачаево-Черкесии ежегодно растет число жителей, занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее время порядка половины жителей КЧР занимается физической культурой и спортом. Численность ведущих здоровый образ жизни и занимающихся тем или иным видом спорта в 2020 году составляла более 202 тысяч человек, а в 2021 году — более 224 тысяч человек», — сообщили в правительстве региона.

С 2011 года в республике построили 24 спортивных объекта, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, спортплощадки, площадки ГТО.

До конца текущего года число систематически занимающихся физкультурой и спортом в регионе планируется довести до 232 тысяч человек.