Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Карачаево-Черкесии за девять лет втрое выросло число занимающихся спортом

В Карачаево-Черкесии за девять лет втрое выросло число занимающихся спортом жителей

Фото: Igor Kritskiy / Globallookpress.com

С 2012 года число жителей Карачаево-Черкесии, которые регулярно занимаются спортом, увеличилось более чем втрое — с 68 тысяч до 224 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«В Карачаево-Черкесии ежегодно растет число жителей, занимающихся физической культурой и спортом. В настоящее время порядка половины жителей КЧР занимается физической культурой и спортом. Численность ведущих здоровый образ жизни и занимающихся тем или иным видом спорта в 2020 году составляла более 202 тысяч человек, а в 2021 году — более 224 тысяч человек», — сообщили в правительстве региона.

С 2011 года в республике построили 24 спортивных объекта, в том числе физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля, спортплощадки, площадки ГТО.

До конца текущего года число систематически занимающихся физкультурой и спортом в регионе планируется довести до 232 тысяч человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на сообщения о взятии двух американцев в плен на Украине
Гинцбург заявил о необходимости создания вакцины от оспы обезьян
21-летняя модель с титулом самой красивой девочки в мире показала тело в бикини
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.