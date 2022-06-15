Следователи раскрыли убийство российского таксиста 11-летней давности

Под Тверью уроженца Узбекистана отправили в СИЗО за убийство таксиста 11-летней давности

В Тверской области следователи раскрыли убийство местного жителя 11-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, 5 октября 2010 года 22-летний уроженец Узбекистана, в то время проживающий в Твери, в салоне авто поссорился с таксистом, остановившим машину на лесной дорожке между деревней Опарино и населенным пунктом Кустова Сторожка. В ходе конфликта фигурант достал незарегистрированный травматический пистолет и выстрелил в голову потерпевшему, от полученной травмы водитель скончался на месте. Затем злоумышленник спрятал улики и скрылся с места преступления.

Следователи, которые занимались этим делом, отрабатывали разные версии, в том числе и о том, что убийство совершили родственники и знакомые потерпевшего из корыстных побуждений. Долгое время найти злоумышленника не удавалось.

В июне 2022 года предварительное следствие было возобновлено, вскоре в ходе проверки были обнаружены следы рук предполагаемого убийцы. Благодаря совместной работе следователей и криминалистов СКР, а также сотрудников УМВД подозреваемого задержали. По решению суда его поместили в СИЗО.