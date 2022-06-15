Президент Украины Зеленский примет участие в саммитах G7 и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте заявил, что примет участие в саммите Группы семи (G7) в Берлине и в саммите НАТО в Мадриде.

Политик при этом не уточнил, намерен ли он лично присутствовать на встречах, либо принять участие в них в режиме видеоконференции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит альянса, который состоится в конце июня в Мадриде. Встреча пройдет в трех павильонах выставочного комплекса IFEMA. Ожидается, что в саммите примут участие около пяти тысяч человек — политических лидеров, членов делегаций и организаций, а также журналистов.