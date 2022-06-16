«Аэрофлот» сделал скидку до 50 процентов на «плоские» тарифы для рейсов в ДФО

«Аэрофлот» объявил скидку до 50 процентов на «плоские» тарифы на ряд перелетов в ДФО

«Аэрофлот» объявил о скидке размером до 50 процентов на «плоские» тарифы на перелеты между Москвой и Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Новая стоимость билетов — от 8 125 рублей для рейсов «Аэрофлота» в/из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска и от 7 150 рублей для рейсов а/к «Россия» в/из Южно-Сахалинска и Магадана. Купить билеты и совершить перевозку по этим направлениям возможно до 30 июня 2022 года.

Ранее «Аэрофлот» снизил на 25 процентов «плоский» тариф для маршрутов между Москвой и пунктами Дальнего Востока. Перевозку по таким билетам можно совершить до 31 октября.

«Плоский» тариф — это единая доступная цена на перелет экономическим классом, включающая в себя все таксы и сборы. В отличие от билетов по субсидируемым государством тарифам, которыми могут воспользоваться только жители определенных регионов и льготные категории граждан, билет по выгодному «плоскому» тарифу может купить любой пассажир, независимо от социального статуса и места проживания.

Забронировать и купить билеты можно на сайте «Аэрофлота», в мобильном приложении, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.

