Российский журналист спрогнозировал ход операции на химкомбинате «Азот»

Военкор Коц рассказал о блокированном с трех сторон российской армией химкомбинате «Азот»

Все, что будет происходить в ближайшие дни на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, покажется нам дежавю. Об этом сообщил военкор Александр Коц в беседе с журналистом Сергеем Марданом на радио «КП».

По мнению Коца, будут попытки торговаться и «выцыганить налаживание переправы через Северский Донец». Он подчеркнул, что завод с трех сторон блокирован российскими войсками и армией Луганской народной республики (ЛНР), а с запада отрезан от Лисичанска рекой, мост через которую был уничтожен Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Будут пытаться уйти оттуда вплавь, навести переправу. Но этого нельзя им позволить, ведь по этой переправе могут не только выходить боевики, но и заходить подкрепление. Но в конечном итоге будет та же "спецоперация" СБУ и Главного управления разведки Украины, в результате которой все эти люди попадут в исправительные учреждения ЛНР. Потому что в Донецке все уже забито вышедшими с "Азовстали"», — спрогнозировал Коц.

По словам военкора, сейчас на «Азоте» находятся те, кто при уходе из соседнего Рубежного заминировали там предприятие «Заря», производящее взрывчатку. «Там было заложено дикое количество взрывчатки. Столько, что можно просто снести с лица земли сам город Рубежное. А ведь там предприятие химической промышленности, до сих пор немало емкостей с ядовитой химией. Так что тут можно ждать провокации, причем даже без желания узников "Азота"», — заявил Коц.

Журналист также оценил численность украинских военных и наемников, находящихся на «Азоте». По его словам, с этими цифрами нужно быть осторожнее. «Ведь потом с нашей стороны будут спрашивать, как спрашивали за "Азовсталь": "А где генералы НАТО?", "А где кто-то еще?" Но мне кажется, что цифра в 600 наемников будет корректироваться, причем в меньшую сторону», — предположил он и подчеркнул, что иностранцы так просто сдаваться не будут.