Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Молдавии допустила влияние России на стремление страны стать частью ЕС

Санду допустила, что РФ может использовать газ, чтобы помешать Молдавии стать частью ЕС
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Раду Прока / РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность использования Россией газа, чтобы повлиять на стремления республики стать частью Европейского Союза (ЕС), хотя не получала сигналов о подобных намерениях Москвы. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8, передает РИА Новости.

«РФ может использовать газ или другие инструменты, например электроэнергию — там мы еще более зависимы, потому что у нас есть теоретическая возможность закупки газа в других источниках», — сказала Санду.

При этом она отметила, что не получала сигналов о таких намерениях Москвы. По ее словам, она не видит связи между российским газом и планами Молдавии. «Мы оплачиваем потребление газа, платим много... Молдавия — независимая, суверенная страна, ее жители решают, хотят ли они членства в ЕС», — подчеркнула Санду.

Ранее Санду заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки. «Пока длится война на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену, это наша драма», — подчеркнула она.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Канада начала вести переговоры с ФРГ по оборудованию для «Северного потока»
Путин призвал сделать цены на легковые автомобили более доступными
Байден отказался считать неизбежной рецессию в США
Волочкова сравнила себя с диснеевской принцессой
Медведев пошутил над идеей пересадить российских чиновников на «Лады»
Президент Молдавии допустила влияние России на стремление страны стать частью ЕС
США назвали санкционное давление на Россию эффективной стратегией
Макрон предсказал «долгий путь» вступления Украины в Евросоюз
В Германии раскритиковали танк бундесвера за аналогичное название у вермахта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.