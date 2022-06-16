Президент Молдавии допустила влияние России на стремление страны стать частью ЕС

Санду допустила, что РФ может использовать газ, чтобы помешать Молдавии стать частью ЕС

Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность использования Россией газа, чтобы повлиять на стремления республики стать частью Европейского Союза (ЕС), хотя не получала сигналов о подобных намерениях Москвы. Об этом она заявила в эфире телеканала TV8, передает РИА Новости.

«РФ может использовать газ или другие инструменты, например электроэнергию — там мы еще более зависимы, потому что у нас есть теоретическая возможность закупки газа в других источниках», — сказала Санду.

При этом она отметила, что не получала сигналов о таких намерениях Москвы. По ее словам, она не видит связи между российским газом и планами Молдавии. «Мы оплачиваем потребление газа, платим много... Молдавия — независимая, суверенная страна, ее жители решают, хотят ли они членства в ЕС», — подчеркнула Санду.

Ранее Санду заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки. «Пока длится война на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену, это наша драма», — подчеркнула она.