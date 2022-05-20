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Экономика

В Молдавии назвали «драмой» покупку газа по высоким ценам

Президент Молдавии Санду допустила покупку газа на рынке при остановке поставок из России
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала Moldova 1 заявила, что республика начнет приобретать газ на рынке, если Россия прекратит поставки. Она также прокомментировала ситуацию с ценами на голубое топливо.

Санду допустила покупку газа на рынке при остановке поставок из России и назвала это драмой.

«У нас нет информации о том, как Россия будет действовать, если она решит отключить Молдавию от поставок, мы можем покупать газ на рынке, тем более, что мы сейчас платим России почти рыночную цену. Пока длится война на Украине, у нас будут высокие цены на энергоресурсы, мы вынуждены платить эту цену, это наша драма», — подчеркнула она.

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Глава государства добавила, что рассматривает с партнерами вопрос альтернативных поставок и надеется на поддержку Евросоюза. Санду заявила, что власти понимают необходимость увеличения инвестиций в энергоэффективность для снижения расходов.

Ранее Санду признала отсутствие альтернативы российскому газу. «Мы не можем отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы», — сообщила она.

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Марина Совина
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