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Кулеба появился с костылем на встрече с Зеленским

Глава МИД Украины Кулеба пришел на встречу с европейскими лидерами и Зеленским с костылем

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появился с костылем и загипсованной ногой на встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Telеgram-канале президента Украины было опубликовано видео визита европейских политиков. На кадры также попал глава ведомства Кулеба: он с костылем, одна нога у него в гипсе.

Для обсуждения продовольственной безопасности, оружия и поддержки Украины в четверг в страну прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Анастасия Заикина
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