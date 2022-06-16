Кулеба появился с костылем на встрече с Зеленским

Глава МИД Украины Кулеба пришел на встречу с европейскими лидерами и Зеленским с костылем

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба появился с костылем и загипсованной ногой на встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами. Об этом сообщает РИА Новости.

В Telеgram-канале президента Украины было опубликовано видео визита европейских политиков. На кадры также попал глава ведомства Кулеба: он с костылем, одна нога у него в гипсе.

Для обсуждения продовольственной безопасности, оружия и поддержки Украины в четверг в страну прибыли канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.