«АвтоВАЗ» пообещал обеспечить российских чиновников «Ладами»

Представитель «АвтоВАЗа» Ильинский заявил о готовности обеспечить чиновников автомобилями

«АвтоВАЗ» отреагировал на предложение министра финансов России Антона Силуанова пересадить чиновников на отечественные автомобили. В беседе с «Газетой.Ru» представитель компании Сергей Ильинский пообещал обеспечить их специальными машинами, которые придут на замену иномаркам.

«Будем готовы, если такое решение [власти] примут», — сказал он.

В четверг, 16 июня, Силуанов заявил, что государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров. «Обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — сказал он.

Ранее паблик Avtograd News сообщил, что после продолжительного простоя, связанного с дефицитом автокомпонентов, «АвтоВАЗ» в среду, 8 июня, возобновил производство модели Lada Granta.

До этого стало известно, что новые Lada Granta будут выпускаться в упрощенном варианте — без подушки безопасности, АБС, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и с пониженным экологическим классом. Однако в более дорогой комплектации седан получит электроподъемники и гидроусилитель руля. У обеих комплектаций рулевое колесо заменят на старое от Lada Kalina.