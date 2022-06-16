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В Италии назвали ошибку Киева в отношении Москвы

Итальянский политик Каччари назвал слова главы МИД Кулебы ошибкой Украины в отношении РФ

Фото: Unsplash

Политик и философ Массимо Каччари прокомментировал высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за его призыв не допустить «унижения» России. Об этом он высказался в эфире телеканала La7.

Каччари назвал слова Кулебы ошибкой Киева в отношении Москвы и поддержал позицию французского лидера.

«Унизить Россию — это что? Свалить ее на землю? <…> То есть мы хотим положить ее на лопатки? Ну, удачи! Мы что, спятили? Макрон говорит разумные вещи», — заявил итальянский политик.

Эксперт добавил, что только идиот, не понимающий значения слов, способен выступать с такими заявлениями. Он призвал Запад начать переговорный процесс с Россией и мирным путем урегулировать все кризисы геополитического масштаба, включая ситуацию на Украине.

Ранее британский генерал Дэвид Ричардс раскрыл ошибку Запада в отношении конфликта на Украине. По мнению Ричардса, страны неверно фокусируются на достижении сиюминутных политических договоренностей. «Это "стратегия" из разряда "давайте посмотрим, как оно выйдет", иными словами, не стратегия вообще», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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