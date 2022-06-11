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Британский генерал назвал ошибку Запада в отношении конфликта на Украине

The Telegraph рассказала об отсутствии у Запада долгосрочной стратегии по Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительства стран Запада не имеют долгосрочной стратегии в отношении конфликта на Украине и налаживания взаимодействия с Россией в будущем, рассказал бывший начальник Штаба обороны Великобритании генерал Дэвид Ричардс, пишет The Telegraph.

Военный назвал ошибку Запада: он делает ошибочную ставку на достижение сиюминутных политических договоренностей. «Это "стратегия" из разряда "давайте посмотрим, как оно выйдет", иными словами, не стратегия вообще», — подчеркнул он. Ричардс уверен, что ни в США, ни в Великобритании власти не могут сказать, какой они видят Россию в будущем, особенно в отношениях с Китаем.

Генерал обвинил США и союзников в отсутствии «решительной синхронизации задач, путей и способов» их достижения.

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Бывший военный не понимает, почему вместо того, чтобы заставить Россию примкнуть к союзу с Западом, государства «неотвратимо толкают ее в орбиту влияния Китая». «Никто не задумывается над военно-политической стратегией, потому что никто не является достаточно смелым, чтобы подумать чуть больше, чем о сиюминутных соглашениях», — пришел он к выводу.

Ричардс сравнил конфликт на Украине с военными действиями США и Великобритании в Ираке, Афганистане и Ливии. Автор статьи, участвовавший в этих конфликтах, вспомнил, что всегда краткосрочные цели ставились в приоритет в ущерб долгосрочной стратегии.

«К сожалению, проблемы, с которыми я сталкивался на протяжении моей карьеры, сегодня ясно видны в нашем подходе к конфликту на Украине», — добавил он.

Ранее сообщалось, что США попытались сплотить мир против России, но администрация американского президента Джо Байдена явно переоценила масштабы

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