В США рассказали о «хамских выпадах» администрации Байдена против России

TAC заявил, что «хамские выпады» и попытки США сплотить мир против России провалились

США попытались сплотить мир против России, но администрация американского президента Джо Байдена явно переоценила масштабы международного «возмущения» специальной операцией на Украине, пишет американский журнал The American Conservative (TAC).

Автор заявил, что Белый дом относится к России как к «изгою» на мировой политической арене. Мировое сообщество сплотилось вокруг Вашингтона против Москвы, уточнил он.

«Критику в адрес России найти не очень трудно, но что касается прямого осуждения или поддержки позиции НАТО, что конфликт ничем не спровоцирован, а вина всецело лежит на Москве, то тут правительства всего мира колеблются», — говорится в статье. Журналист считает, что еще меньше государства хотят поддерживать жесткие ограничительные меры против Москвы, поэтому в основном санкции принимают «НАТО и рассеянные по Азии американские союзники».

По мнению Уолтера Рассела Мида (Walter Russel Mead) из Гудзоновского института, попытки Вашингтона расширить антироссийскую коалицию провалились, в итоге США могут влиять только на традиционных союзников. Он уточнил, что партнеры по НАТО, а также Австралия и Япония оказались едины в желании ввести санкции против России, но остальной мир их не поддержал. «Хамские выпады Вашингтона на международном уровне не слишком эффективны», — подчеркнул автор.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал западные санкции платой за независимость и свободу России. По его словам, эти меры были бы введены в любом случае.

