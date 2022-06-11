Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США рассказали о «хамских выпадах» администрации Байдена против России

TAC заявил, что «хамские выпады» и попытки США сплотить мир против России провалились

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

США попытались сплотить мир против России, но администрация американского президента Джо Байдена явно переоценила масштабы международного «возмущения» специальной операцией на Украине, пишет американский журнал The American Conservative (TAC).

Автор заявил, что Белый дом относится к России как к «изгою» на мировой политической арене. Мировое сообщество сплотилось вокруг Вашингтона против Москвы, уточнил он.

«Критику в адрес России найти не очень трудно, но что касается прямого осуждения или поддержки позиции НАТО, что конфликт ничем не спровоцирован, а вина всецело лежит на Москве, то тут правительства всего мира колеблются», — говорится в статье. Журналист считает, что еще меньше государства хотят поддерживать жесткие ограничительные меры против Москвы, поэтому в основном санкции принимают «НАТО и рассеянные по Азии американские союзники».

Материалы по теме:
Биткоин, нефть и атомная бомба. Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
Биткоин, нефть и атомная бомба.Иран уже 40 лет живет под санкциями. Почему они не остановили иранскую ядерную программу?
3 июня 2022
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России. Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
ЕС решил частично запретить импорт нефти из России.Что входит в шестой пакет антироссийских санкций?
31 мая 2022

По мнению Уолтера Рассела Мида (Walter Russel Mead) из Гудзоновского института, попытки Вашингтона расширить антироссийскую коалицию провалились, в итоге США могут влиять только на традиционных союзников. Он уточнил, что партнеры по НАТО, а также Австралия и Япония оказались едины в желании ввести санкции против России, но остальной мир их не поддержал. «Хамские выпады Вашингтона на международном уровне не слишком эффективны», — подчеркнул автор.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал западные санкции платой за независимость и свободу России. По его словам, эти меры были бы введены в любом случае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о политике Петра I
Украине предрекли невозможность вступить в ЕС по пяти причинам
В США рассказали о «хамских выпадах» администрации Байдена против России
В России заявили неготовности США к диалогу по стратстабильности
Россия предложила США немедленно начать обсуждение договора на смену СНВ
Антонов заявил об отсутствии предпосылок выправления отношений России и США
Назван способ выбрать вкусную черешню
Малышева назвала три правила выходного дня
Антонов заявил об открытости России для взаимодействия с другими странами
В России прокомментировали выход из Всемирной туристской организации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.