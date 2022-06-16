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Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России

Представитель МИД РФ Захарова заявила о попытках НАТО сорвать завершение спецоперации
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО попробует использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сорвать успешное завершение спецоперации на Украине. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Главное — не позволить России успешно завершить спецоперацию на Украине. Очевидно, что для достижения этой цели будут задействованы все имеющиеся в НАТО и его странах-членах ресурсы», — подчеркнула дипломат.

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Марина Совина
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