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Индия захотела торговать с Россией в рупиях

Bloomberg: Индия планирует торговать с Россией в рупиях

Фото: Nasir Kachroo / Getty Images

Индия захотела торговать с Россией в рупиях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, Нью-Дели планирует использовать сумму в рупиях, эквивалентную двум миллиардам долларов и хранящуюся в государственных российских банках — ВТБ и Сбербанке. Индия ранее использовала механизм рупия-рубль, но он утратил популярность из-за крайней волатильности российской валюты, пояснил источник.

Он также добавил, что депозиты на российских счетах могут увеличиться до пяти миллиардов долларов к концу года, учитывая то, как много покупает Индия.

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Дефицит торгового баланса Индии с Россией за год, закончившийся в марте 2022 года, составил 6,61 миллиарда долларов, а общий объем двусторонней торговли — 13,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что поставки российского энергетического угля в Индию в первом квартале 2022 года взлетели в несколько тысяч раз. При этом российским компаниям приходится продавать товар все дешевле, свидетельствуют оценки аналитической компании «Металл Эксперт».
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Платон Щукин
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