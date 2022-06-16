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Женщина превратила подростка в секс-игрушку и отправилась в тюрьму на девять лет

Daily Mirror: жительницу Ливерпуля осудили на девять лет тюрьмы за соблазнение подростка

Фото: Bernardo Montoya / Reuters

Жительница Великобритании отправилась в тюрьму на девять с половиной лет за сексуальное насилие над 15-летним подростком. Более того, 40-летняя британка родила от юноши ребенка, сообщает Daily Mirror.

По данным следствия, Сара Кэмбелл из Ливерпуля, графство Мерсисайд, соблазнила мальчика в 2016 году. Они регулярно занимались сексом в ее доме, на поле для гольфа и под одеялом, пока в том же помещении находились другие люди. Обвинение утверждало, что британка накачивала мальчика запрещенными веществами с целью «превратить его в свою секс-игрушку». Чтобы держать свидания в тайне, женщина приглашала его к себе домой ночью или рано утром и просила «не светиться» на улице.

Спустя некоторое время Кэмбелл забеременела. В ходе расследования выяснилось, что отцом ребенка является юноша. За совращение малолетнего и предоставление ему запрещенных веществ британку осудили на девять с половиной лет тюремного заключения.

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После оглашения приговора сержант полиции Мерсисайда Питер Слоан сказала, что действия Кэмбелл травмировали подростка и повлияли на его психическое здоровье. В частности, ему будет сложно выстраивать доверительные отношения со взрослыми в будущем. Судья добавил, что женщина лишила юношу детства и использовала его как своего секс-раба.

Ранее сообщалось, что преподавательница старшей школы из США занялась сексом с 17-летним учеником и оказалась в тюрьме. Она была обвинена по трем эпизодам сексуального насилия над лицом, не достигшим 18-летнего возраста.

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Рузанна Акмалтдинова
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