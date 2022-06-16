Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп захотел объявить о своем участии в выборах президента США в 2024 году

CNN: Трамп допускает выдвижение кандидатуры на пост президента США до выборов в Конгресс

Фото: Chet Strange / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп захотел объявить о своем участии в выборах главы государства в 2024 году до проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022-го. О том, что политик рассматривает такую возможность, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников, есть признаки того, что Трамп планирует участвовать в выборах. Например, он принимал у себя менеджеров избирательной кампании и консультировался с партнерами по игре в гольф относительно своего выдвижения.

Материалы по теме:
«Дела обстоят хреново» Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
«Дела обстоят хреново»Байден винит Путина в бедах США. Почему все меньше американцев ему верят?
3 мая 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022

Источники также рассказали, что на данный момент бывший лидер США находится ближе к объявлению о своем выдвижении, чем когда-либо. «Объявление до промежуточных выборов позволяет ему расчистить поле, укрепить базу доноров и получить преимущество после промежуточных выборов», — уточнили они.

Ранее Трамп заявил, что специальный комитет палаты представителей Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, не позволяет ему баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. При этом он отметил, что «лидирует в опросах общественного мнения».

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о пропаже третьего американца на Украине
Сотрудники SpaceX решили подготовить письмо-жалобу на поведение Маска
Вратарь «Зенита» отказался называть Семака лучшим тренером РПЛ
Украине предложили поставить вооружения для защиты портов
США согласились контактировать с Россией по задержанным на Украине американцам
Врач перечислила симптомы заражения чумой
Захарова обвинила НАТО в попытках сорвать спецоперацию России
Запад договорился не предоставлять Украине самолеты и танки
Макрон ответил на вопрос о возможности визита в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.