Трамп захотел объявить о своем участии в выборах президента США в 2024 году

CNN: Трамп допускает выдвижение кандидатуры на пост президента США до выборов в Конгресс

Бывший президент США Дональд Трамп захотел объявить о своем участии в выборах главы государства в 2024 году до проведения промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022-го. О том, что политик рассматривает такую возможность, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников, есть признаки того, что Трамп планирует участвовать в выборах. Например, он принимал у себя менеджеров избирательной кампании и консультировался с партнерами по игре в гольф относительно своего выдвижения.

Источники также рассказали, что на данный момент бывший лидер США находится ближе к объявлению о своем выдвижении, чем когда-либо. «Объявление до промежуточных выборов позволяет ему расчистить поле, укрепить базу доноров и получить преимущество после промежуточных выборов», — уточнили они.

Ранее Трамп заявил, что специальный комитет палаты представителей Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января 2021 года, не позволяет ему баллотироваться на следующих выборах главы государства в 2024 году. При этом он отметил, что «лидирует в опросах общественного мнения».