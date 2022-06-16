Минобороны обвинило Украину в опытах над психбольными в Харькове с 2011 года

Минобороны заявило об опытах Украины над психбольными в Харькове с 2011 года

На Украине специалисты проводили исследования над пациентами психиатрических клиник с 2011 года — опыты проводили в Харькове. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«Благодаря полученным в ходе специальной военной операции документам нам стало известно, что подобные исследования проводились на Украине как минимум с 2011 года», – сказал Кириллов.

По его утверждению, одним из организаторов опытов над психбольными была гражданка США Линда Опорто Аль-Харун — она неоднократно посещала филиал мерефской лаборатории, которая была построена на средства Пентагона в населенном пункте Сороковка под Харьковом.

В апреле Кириллов заявлял, что для опытов в украинской психиатрической клинике людей отбирали с учетом возраста, национальности и иммунного статуса. При этом, по его словам, в базу данных харьковского стационара никакой информации не вносили, а персонал давал подписку о неразглашении.

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