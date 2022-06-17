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Путин назвал две составляющие гарантий безопасности России

Президент Путин заявил, что только армия и флот могут быть гарантиями безопасности России

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

У гарантий безопасности России есть только две составляющие — армия и флот. Об этом на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Владимир Путин. Трансляцию речи российского лидера в своем YouTube-канале ведет «Комсомольская правда».

Похожую фразу исторически приписывают российскому императору Александру III. Полностью она звучит так: «у России только два союзника — ее армия и флот. Все остальные предадут её при первой же возможности». Это высказывание якобы было сделано в частной беседе и приводится по воспоминаниям зятя императора.

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Валерий Розенберг
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