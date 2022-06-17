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Россиянка слетала в Абхазию и описала местную еду фразой «язык можно проглотить»

Читательница портала «Тонкости туризма» удивилась разнообразному питанию в Абхазии

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Россиянка слетала в Абхазию и удивилась разнообразному питанию в отеле. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Местную еду путешественница описала фразой «язык можно проглотить». По ее словам, для постояльцев было организовано трехразовое питание. На завтрак на выбор предлагали каши, яйца, два вида колбасы и сыров, а также творог, который понравился читательнице больше всего. «Прекрасный кофе — настоящий заварной из кофемашины», — добавила она.

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На обед в гостинице подавали несколько видов салатов, супов и горячих блюд. Отдельно туристка упомянула сладкое. «Коврижки, каждый день тортики, бисквитики, печенье, безе, желе. Все вкусно! Похудеть точно не удастся», — добавила россиянка.

Помимо питания, девушка отметила специально оборудованную территорию для отдыха с детьми, бассейн с подогревом и чистые номера со свежим ремонтом.

Ранее в июне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) опровергли ранее распространившуюся информацию о резком подорожании отдыха в Абхазии. Как заявили представители туриндустрии, рост цен не будет превышать 15-18 процентов.

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Мария Гейн
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