В Приморье заметили оленей-ныряльщиков

В нацпарке Приморья сняли на видео оленей-ныряльщиков

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае сняли на видео пятнистых оленей, которые добывали себе корм необычным для этого вида образом. Ролик опубликован на YouTube-канале заповедника.

На кадрах видно, как группа животных пасется на берегу озера. При этом некоторые копытные заходят в воду и погружают в нее голову, а некоторые и почти все тело, чтобы достать со дна гидрофиты — водные растения, которые богаты минералами и полезными веществами.

В среднем запечатленные на видео самцы находились под водой 7,2 секунды, а самки — 9,5 секунды. При этом рекордсменом среди оленей-ныряльщиков стал самец, который продержался под водой 18 секунд. Всего же на кадрах удалось зафиксировать 17 погружений среди самок и 11 погружений среди самцов.

По словам специалистов нацпарка, ранее подобный способ добывания пищи для пятнистых оленей описан не был. Запечатлеть уникальные кадры удалось благодаря фотоловушке.

