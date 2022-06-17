Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Приморье заметили оленей-ныряльщиков

В нацпарке Приморья сняли на видео оленей-ныряльщиков

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае сняли на видео пятнистых оленей, которые добывали себе корм необычным для этого вида образом. Ролик опубликован на YouTube-канале заповедника.

На кадрах видно, как группа животных пасется на берегу озера. При этом некоторые копытные заходят в воду и погружают в нее голову, а некоторые и почти все тело, чтобы достать со дна гидрофиты — водные растения, которые богаты минералами и полезными веществами.

В среднем запечатленные на видео самцы находились под водой 7,2 секунды, а самки — 9,5 секунды. При этом рекордсменом среди оленей-ныряльщиков стал самец, который продержался под водой 18 секунд. Всего же на кадрах удалось зафиксировать 17 погружений среди самок и 11 погружений среди самцов.

По словам специалистов нацпарка, ранее подобный способ добывания пищи для пятнистых оленей описан не был. Запечатлеть уникальные кадры удалось благодаря фотоловушке.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Смартфоны Samsung перестали активироваться в России
ЛНР начнет поставлять зерно в Сирию
Украинские военные начали выходить с завода «Азот»
Путин перенес свое выступление на ПМЭФ из-за кибератак
Владелец рыбной лавки раздобыл самую дорогую рыбу в мире весом 146 килограммов
Офисная одежда из 1990-х годов вновь стала трендом для повседневной жизни
Популярную российскую блогершу задержала полиция в центре Москвы
Названы цели возможной встречи Путина и Макрона
Россиянам раздадут ценные призы
Названа неочевидная угроза для Байкала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.