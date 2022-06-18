«Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго» выпустят российские прокладки и подгузники в конце июня

В России начался выпуск прокладок и подгузников из отечественного сырья в ответ на санкции. Об заявил директор ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков, пишет РБК.

Крупные производители товаров личной гигиены «Драйлок текнолоджиз» и «Фламинго» создали первые партии прокладок и подгузников из российской целлюлозы. Это также подтвердили гендиректор «Фламинго» Никита Волокитин и коммерческий директор «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева.

Так, после пакета санкций в апреле 2022 года, компании лишились возможности получать необходимый тип сырья из-за границы. По словам Бирюкова, ежегодно в Россию завозилось более 150 тысяч тонн иностранной целлюлозы. Известно, что компания «Фламинго» уже выпустила почти 2 миллиона подгузников для взрослых, а первая партия прокладок и подгузников «Драйлок текнолоджиз» составила 1 миллион единиц. По словам Натальи Зайцевой, в продажу товары личной гигиены из российского сырья, скорее всего, поступят в конце июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации.

