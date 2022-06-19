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Стало известно о «больших разборках» в ДНР из-за обмена бывшей участницы «Азова»

Военкор Куксенкова заявила о «больших разборках» в ДНР из-за обмена экс-участницы «Азова»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) в понедельник ожидаются «большие разборки» из-за обмена бывшей участницы батальона «Азов» Юлии Паевской (позывной Тайра). Об этом сообщила в своем Telegram-канале военный корреспондент Ирина Куксенкова в воскресенье, 19 июня.

«Лютый кипиш сейчас в ДНР. Большие разборки там будут в понедельник из-за преступной передачи Тайры на Украину», — написала она.

По словам Куксенковой, она еще вчера «дергала и надоедала звонками большим людям» и говорила, что Тайру освободили, и об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Мне сказали "успокойся, он и своих офицеров на Змеином похоронил, а мы их в плен взяли. Тайра как сидела, так и сидит. Никаких обменов не было". А потом когда проверять начали, оказалось, что я не зря тревогу подняла. Просто мне обидно стало за несправедливость», — добавила военкор.

Ранее 18 июня первый заместитель министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов подтвердил обмен бывшей участницы батальона «Азов». По его словам, Паевскую обменяли на «очень серьезных» людей.

В мае сообщалось, что Народная милиция (НМ) ДНР взяла в плен Паевскую, которая попыталась выйти с мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». По данным СМИ, для этого она притворилась матерью детей, чьих родителей убила.

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Варвара Кошечкина
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