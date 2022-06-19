Российского подростка заподозрили в убийстве дедушки

В Забайкалье задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве дедушки из ружья

В селе Акша задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве дедушки из ружья. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

Отмечается, что мужчину 1954 года рождения нашли мертвым в воскресенье, 19 июня. При этом на теле погибшего следователи обнаружили огнестрельное ранение. Спустя несколько часов после известия о происшествии под стражу на 48 часов был заключен внук жертвы. Указывается, что подросток признался в совершении преступления во время допроса, проведенного совместно с его законным представителем, а также адвокатом и психологом.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам убийства», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в июне сообщалось, что в Костроме 18-летнего местного жителя осудили на 9,5 года колонии строгого режима за убийство бабушки. По данным следствия, в январе этого года молодой россиянин вместе с потерпевшей в течение нескольких дней распивал спиртное из-за смерти отца (сына бабушки). Находясь в запое, фигурант также употреблял таблетки и нюхал бензин. В один из дней юноша напал на родственницу с ножом, порезал ей шею и руки, а затем избил ее табуретом по голове.