Молодого россиянина осудили за убийство бабушки во время запоя из-за смерти отца

В Костроме 18-летнего юношу осудили на 9,5 года за убийство бабушки после смерти отца

В Костроме 18-летнего местного жителя осудили на 9,5 года колонии строгого режима за убийство бабушки, сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в январе этого года молодой россиянин вместе с потерпевшей в течение нескольких дней распивал спиртное из-за смерти отца (сына бабушки). Находясь в запое, фигурант также употреблял таблетки и нюхал бензин. В один из дней юноша напал на родственницу с ножом, порезал ей шею и руки, а затем избил ее табуретом по голове. От полученных травм жертва скончалась на месте, после чего подсудимый уснул.

Вскоре в квартиру пришли друзья умершего отца. Увидев тело женщины со следами насильственной смерти, они сообщили о случившемся в дежурную часть.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области 39-летнего местного жителя обвинили в убийстве бабушки. По данным следствия, мужчина проживал вместе с 81-летней пенсионеркой в доме в деревне Куда. В конце января он из-за личной неприязни убил родственницу, вывез ее тело в лес, а после заявил в полицию о ее исчезновении.