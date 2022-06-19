В Японии предложили использовать атомные подлодки

Глава оппозиции Японии Тамаки предложил властям использовать атомные подлодки

Властям Японии необходимо рассмотреть возможность использования атомных подлодок в условиях напряженности в регионе. С таким предложением выступил глава Народно-демократической партии Японии Юитиро Тамаки, сообщает ТАСС.

По словам главы оппозиции, это станет эффективным «средством сдерживания» в условиях возрастающей в Японии напряженности.

«С точки зрения возможностей нанесения ответного удара необходимы разведка и наблюдение. Это не только атомные подлодки, но и беспилотники и спутники. Иными словами, нам необходимо рассмотреть возможность применения новых технологий», — уточнил Тамаки.

В ответ на инициативу политика премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что использование атомных подводных лодок противоречит политике неядерных принципов страны.

Ранее стало известно о планах Токио впервые принять участие во встрече Североатлантического альянса. Об этом заявил Кисида в начале июня. Об участии президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ранее сообщила газета Korea JoongAng Daily со ссылкой на его администрацию. Саммит НАТО состоится 28-30 июня в Мадриде.

