Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Японии предложили использовать атомные подлодки

Глава оппозиции Японии Тамаки предложил властям использовать атомные подлодки

Фото: US Navy / Globallookpress.com

Властям Японии необходимо рассмотреть возможность использования атомных подлодок в условиях напряженности в регионе. С таким предложением выступил глава Народно-демократической партии Японии Юитиро Тамаки, сообщает ТАСС.

По словам главы оппозиции, это станет эффективным «средством сдерживания» в условиях возрастающей в Японии напряженности.

«С точки зрения возможностей нанесения ответного удара необходимы разведка и наблюдение. Это не только атомные подлодки, но и беспилотники и спутники. Иными словами, нам необходимо рассмотреть возможность применения новых технологий», — уточнил Тамаки.

В ответ на инициативу политика премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что использование атомных подводных лодок противоречит политике неядерных принципов страны.

Ранее стало известно о планах Токио впервые принять участие во встрече Североатлантического альянса. Об этом заявил Кисида в начале июня. Об участии президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ранее сообщила газета Korea JoongAng Daily со ссылкой на его администрацию. Саммит НАТО состоится 28-30 июня в Мадриде.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФАС назвала парадоксальными цены на авиатопливо в России
Российский боксер объединил три титула чемпиона мира
Гимнастка из Болгарии раскритиковала недопуск россиян к международным турнирам
Омикрон снизил риск затяжного COVID-19
В Сочи появятся центр гастротуризма и три новых гостиничных комплекса
Нюрнбергский процесс станет основой для подготовки трибунала ДНР
В Италии заявили о высоком предложении газа
Архивное фото уличного аквариума разозлило россиян
В Японии предложили использовать атомные подлодки
Дегтярев оценил возможность строительства метро в Хабаровске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.