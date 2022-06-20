В Британии рекордно подорожали дома

В июне 2022 года дома в Британии подорожали на 0,3 процента

В июне 2022 года стоимость домов в Великобритании выросла до рекордных значений на 0,3 процента. Запрашиваемые цены на недвижимость росли на протяжении пяти месяцев подряд. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные профильной компании Rightmove.

В Reuters уточнили, что запрашиваемые цены повысились на дома, которые выставили на продажу с 15 мая по 11 июня. Однако динамика в 0,3 процента оказалась наименьшей за период с января 2022 года. Стоимость достигла 368,6 тысячи фунтов стерлингов (более 25 миллионов рублей).

Эксперты компании предположили, что в ближайшие месяцы повышение процентных ставок и кризис уровня жизни затормозят рост стоимости. «Наряду с появлением на рынке большего выбора для покупателей и сезонными колебаниями происходящее, означает, что во второй половине года, вероятно, будет некоторое падение цен», — спрогнозировали в Rightmove.

Ранее британцы заявили, что принятые местным правительством меры поддержки граждан в кризис не решат проблему высоких цен на отопление и электричество. Они призвали разработать решение вопроса в долгосрочной перспективе.