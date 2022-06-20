В Донецке сообщили о множественных взрывах в ряде районов

В Донецке сообщили о множественных взрывах в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах

В ряде районов Донецка слышны множественные взрывы. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Отмечается, что взрывы слышны в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах города, в небе над которым работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) также уточнили, что с начала суток украинские военные выпустили по Донецку свыше сотни артиллерийских снарядов различного калибра, а также 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».