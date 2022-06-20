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В Донецке произошли мощные взрывы

В центре Донецка произошли мощные взрывы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В центре Донецка прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, интенсивность обстрела со стороны украинских военных то очень плотная, то стихает.

18 июня сообщалось, что в результате обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС Донецкой народной республики (ДНР), еще три получили серьезные ранения. По данным ведомства, спасатели пострадали, выехав на вызов в Куйбышевский район, который обстреливался Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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Алевтина Запольская
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