В Донецке произошли мощные взрывы

В центре Донецка произошли мощные взрывы

В центре Донецка прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По его словам, интенсивность обстрела со стороны украинских военных то очень плотная, то стихает.

18 июня сообщалось, что в результате обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС Донецкой народной республики (ДНР), еще три получили серьезные ранения. По данным ведомства, спасатели пострадали, выехав на вызов в Куйбышевский район, который обстреливался Вооруженными силами Украины (ВСУ).