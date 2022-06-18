Сотрудники МЧС погибли в результате обстрела Донецка

Пожарное отделение МЧС ДНР угодило под обстрел ВСУ, выехав на пожар в Донецке

В результате обстрела Донецка погибли два сотрудника МЧС, еще три получили серьезные ранения. Об этом в субботу, 18 июня, в своем Telegram-канале сообщает МЧС ДНР.

По данным республиканского МЧС, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с утра 18 июня наносили удары по Куйбышевскому району города. К месту одного из вызовов было направлено пожарно-спасательное отделение. «В 09.28 в семи метрах от цистерны прилетел артиллерийский снаряд ВФУ», — говорится в сообщении.

В результате один из пожарных погиб на месте, трое его коллег и водитель пожарной цистерны были госпитализированы. Позже водитель, не смотря на все попытки медиков спасти ему жизнь, скончался.

17 июня глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ

