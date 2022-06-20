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Биофизик спрогнозировала появление нового штамма COVID-19

Биофизик Соседова допустила появление летом нового штамма COVID-19 в стране вроде Китая

Фото: Unsplash

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова заявила, что новая мутация коронавируса может возникнуть этим летом. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

Соседова отметила, что COVID-19 сейчас распространяется Китае, а возбудитель инфекции неизбежно продолжит мутировать. Она спрогнозировала появление нового штамма коронавируса в одной из восточных стран.

«Думаю, что этим летом произойдет мутация коронавируса, она неизбежна. В восточной стране вроде Китая, где сейчас активно циркулирует COVID-19, появится новый штамм», — допустила эксперт.

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Марина Совина
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