Роспотребнадзор оценил вероятность новых «потрясений» из-за COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что потрясений из-за COVID-19 в РФ не ожидается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила вероятность новых потрясений из-за коронавируса в России, заявив, что они не ожидается. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Предполагаю, что в ближайшей перспективе никаких особых потрясений не будет», — сказала Попова, добавив, что COVID-19 никуда не ушел, он останется навсегда, об этом говорит ежедневное количество заболевших и госпитализированных в РФ.

16 июня Попова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила, что в России впервые выявили вариант омикрон-штамма коронавируса BA.5. По ее словам, сейчас идет подготовка к тому, что распространение новых вариантов может оказаться более интенсивным.