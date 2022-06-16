Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о выявлении в России варианта омикрона BA.5

В России впервые выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса BA.5. Об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта омикрона на территории России — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5», — объяснила она.

Попова уточнила, что три из обнаруженных случаев оказались завозными из других стран, еще один на данный момент находится в стадии определения эпидемиологического анализа. По словам Поповой, сейчас идет подготовка к тому, что распространение новых вариантов может оказаться более интенсивным.

Ранее российский инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что вариант омикрона BA.4 оказался самым заразным. По его словам, он распространяется быстрее на 10–20 процентов, чем предыдущие разновидности коронавируса.

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