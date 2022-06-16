Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России впервые выявили новый вариант омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о выявлении в России варианта омикрона BA.5

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России впервые выявили новый вариант омикрон-штамма коронавируса BA.5. Об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта омикрона на территории России — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5», — объяснила она.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

Попова уточнила, что три из обнаруженных случаев оказались завозными из других стран, еще один на данный момент находится в стадии определения эпидемиологического анализа. По словам Поповой, сейчас идет подготовка к тому, что распространение новых вариантов может оказаться более интенсивным.

Ранее российский инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что вариант омикрона BA.4 оказался самым заразным. По его словам, он распространяется быстрее на 10–20 процентов, чем предыдущие разновидности коронавируса.

Что делать?


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка получила подробную техдокументацию Крымского моста
В США заявили о выявлении критической уязвимости с началом кризиса на Украине
Минобороны заявило об инсценированном ударе Киева по медучреждению в Одессе
Сирия официально начала процедуру признания ДНР
Диетолог назвала желание наесться на ночь признаком психического расстройства
На заводе в ЛНР начался сильный пожар после взрыва
Младший брат девятилетней студентки МГУ собрался поступать на мехмат
В Италии назвали ошибку Киева в отношении Москвы
Песков назвал «цель номер один на Украине»
В «Газпроме» рассказали о ежедневном режиме «зима близко»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.