Сотрудники ФСБ России и КГБ Белоруссии задержали четырех человек за сбор данных

ФСБ России и КГБ Белорусиии задержали четырех человек за незаконный сбор данных о 30 людях

В Москве сотрудники ФСБ России и КГБ Белоруссии при силовой поддержке Росгвардии задержали сотрудников налоговой службы и их посредника за незаконный сбор данных не менее чем о 30 россиянах, в том числе военнослужащих. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В отношении двоих фигурантов избрали меру пресечения в виде заключении под стражу, в отношении еще двоих — домашний арест. Их обвиняют в получении взятки группой лиц и посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год трое налоговиков за деньги предоставляли частным сыщикам данные об источниках доходов граждан, счетах, открытых в банках, адресах регистрации и имуществе.

После задержания в квартирах и офисах фигурантов в Москве, а также в Оренбургской, Ярославской и Псковской областях были проведены обыски, в ходе которых были изъяты телефоны, компьютеры, ноутбуки и документы.