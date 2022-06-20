Кремль ответил на вопрос об участии сил ОДКБ в спецоперации на Украине

Песков заявил, что вопрос об участии сил ОДКБ в спецоперации на Украине не рассматривался

Вопрос участия сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в специальной военной операции России на Украине (СВО) не рассматривался. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, такой вариант не рассматривался», — ответил представитель Кремля на вопрос о привлечении ОДКБ к СВО.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал лидеров стран-членов ОДКБ из-за их позиции по событиям на Украине. По его словам, от ОДКБ России нет никакой пользы, однако Москва при этом всем помогает.

По словам Кадырова, Россия спасла Казахстан, когда он начал терять суверенитет, Белоруссию, а также сыграла ключевую роль в разрешении конфликта между Арменией и Азербайджаном.