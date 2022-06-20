Оценена необходимость нанесения ударов по Киеву

Военный эксперт Коротченко считает целесообразным удар по министерству обороны Украины

Военный эксперт Игорь Коротченко в интервью изданию «Украина.ру» оценил, имеется ли у российских военных необходимость нанесения ударов по центрам принятия решений в Киеве.

«Я, как эксперт, который не обладает всей информацией, считал бы такие удары целесообразными, как минимум по министерству обороны Украины», — заявил он.

Несмотря на это он подчеркнул, что подобное решение могут принять лишь в Минобороны России при обязательном согласовании с президентом Владимиром Путиным. По его мнению, раз в настоящее время российские военные не наносят ударов по Киеву, то можно сделать вывод, что ответственные лица пока не считают это целесообразным.

Коротченко также подчеркнул, что оценки разного рода экспертов, не обладающих всей нужной информацией и не понимающих истинные замыслы российской военной спецоперации — это одно, а решения, которые принимает руководство — совсем другое.

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