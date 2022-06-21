Лукашенко назвал условие возвращения оппозиционеров в Белоруссию

Президент Белоруссии Лукашенко разрешил оппозиции вернуться в страну при условии суда

Белорусская оппозиция сможет вернуться в страну при условии судебного разбирательства. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Лукашенко сообщил, что 95 процентам эмигрировавших после президентских выборов 2020 года разрешат вернуться обратно, «но в республике им придется ответить за возможные правонарушения». «Я не против: кто в тюрьму, кто куда, кто что заслужил. Надо возвращаться. Вы там не приживетесь», — добавил он.

По словам главы государства, принимающие белорусских оппозиционеров страны начали впускать беженцев из Украины, после чего власти сократили помощь переселенцам.

В декабре 2021 года польская Пограничная охрана насчитала более 23 тысяч эмигрировавших белорусов из-за репрессий, начавшихся в августе 2020 года после переизбрания Лукашенко президентом страны.

Протестные акции в Белоруссии продолжались более полугода и жестко подавлялись силовиками. В ходе митингов были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.