В правительстве Украины разоблачили «агентов ФСБ»

СБУ сообщила о разоблачении «агентов ФСБ» в правительстве Украины

Служба безопасности Украины разоблачила «агентов ФСБ», передававших разведданные России. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ), передает РБК.

Отмечается, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны заведующий отделом секретариата правительства и руководитель дирекции Торгово-промышленной палаты Украины.

Как рассказали в СБУ, задержанные «передавали врагу разную развединформацию». За сведения они получали вознаграждение в размере 2-15 тысяч долларов в зависимости от значимости сведений. Они арестованы и подозреваются в госизмене.

16 июня служба разведки Нидерландов заявила о разоблачении российского шпиона — под чужим именем он пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге. Официальная Москва отвергла обвинения.