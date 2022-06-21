Российский хирург рассказал о пластических операциях жен иностранных политиков

Хирург Голованев считает, что Мелания Трамп сделала подтяжку лица и пластику груди

Российский пластический хирург Павел Голованев рассказал о предположительных пластических операциях жен иностранных политиков. Комментарий специалиста поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 21 июня.

По мнению врача, жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания прибегла к подтяжке лица, маммопластике (хирургическое вмешательство для коррекции объема груди — прим. «Ленты.ру») и блефаропластике (операция для коррекции формы век — прим. «Ленты.ру»). При этом медик отметил, что в прессе до сих пор ведутся споры о том, делала ли она кантопексию — операцию по подтяжке уголков век. «Если сравнить более старые и современные фото, то заметно, что внешние уголки глаз поднялись», — уточнил эксперт.

Кроме того, по словам Голованева, за помощью к докторам обращалась супруга 44-го экс-президента США Барака Обамы Мишель. Знаменитость сделала подтяжку кожи рук и избавилась от морщин на лбу посредством инъекций ботокса, считает хирург.

Медик также рассказал, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл перенесли несколько манипуляций по изменению черт лица и параметров фигуры. В частности, герцогини изменили форму носа с помощью ринопластики, а супруга принца Уильяма, среди прочего, сделала маммопластику и избавилась от мешков под глазами.

В заключение Голованев проанализировал внешность жен бывшего президента Франции Николя Саркози Карлы Бруни и короля Испании Филиппа VI Летиции. Специалист считает, что Бруни делала инъекции ботокса, подтяжку лица и блефаропластику. В тоже время Летиция прибегла к ринопластике и ментопластике, скорректировав подбородок. «Несмотря на 49-летний возраст, у монаршей особы отсутствуют и явные морщины на лбу. На лице и шее кожа не провисает, поэтому, по всей видимости, она делала инъекции ботокса и подтяжку», — заключил он о последней.

Ранее в июне пластический хирург Павел Голованев перечислил актуальные пластические операции 2022 года. В список популярных хирургических методик специалист включил блефаропластику, липофилинг, маммопластику и абдоминопластику.