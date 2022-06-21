Российским туристам предложили пожить в доме хантов с тотемом медведя

Возле Сургута появилось лесное этностойбище коренных народов Севера с тотемом медведя

На туристической базе отдыха «Валикас» вблизи Сургута появилось полноценное лесное этностойбище, в постройке которого принимали участие коренные и малочисленные народы Севера. Об этом сообщает издание «Сургутская трибуна».

В доме, в котором предлагают пожить туристам, есть традиционные предметы быта ханты и манси: печка в помещении, уличная хлебопечка, лабазы, загон для оленей и тотемная голова медведя. Шкура хищника при этом располагается на самом видном месте в доме, так как ханты относятся к нему с уважением — животное оберегает их жилища. Ханты, которые участвовали в строительстве, собирали предметы быта и утварь, по стойбищам и передали их в дар проекту.

Открытие стойбища прошло по национальным традициям с курениями и угощениями. Как рассказал руководитель базы отдыха Валикас Иван Широнин, место получилось аутентичным. Оно сможет принимать гостей и зимой, и летом, так как помещения обогреваются и в нем есть место для ночлега, устланное шкурами животных.

На строительство выделено 2,3 миллиона из бюджета Сургутского района. Место, где расположено стойбище, находится в тихом месте благодаря густому лесу, поэтому до него не доносятся звуки города и погружение в среду ханты получится максимальным.

Авторы проекта планируют расширение и строительство полноценной национальной деревни, в том числе с домами и предметами быта других народностей.