В российском городе обнаружили замаскированные под туалет игровые автоматы

В Таганроге закрыли салон игровых автоматов, замаскированный под общественный туалет

В Таганроге местные жители обнаружили салон игровых автоматов, который замаскировали под общественный туалет. На происходящее в российском городе обратил внимание местный портал 1RND.

Объект установили возле городского парка. Местные жители, которые не подозревали о том, что находится за установкой, были удивлены, когда им удалось зайти внутрь. Они решили пожаловаться на поддельный туалет мэру города Михаилу Солоницыну.

Через час после обращения место закрыли, а правоохранительные органы начали проверку. В данный момент владельцы незаконного заведения и те, кто мог быть покровителем этого места, разыскиваются.

Ранее в марте в Нижнем Новгороде у ветерана Великой Отечественной войны отсудили туалет. Несколько лет санузел находился на чердаке в помещении общего пользования, пока на него не пожаловался сосед.